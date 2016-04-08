ضبط صاحب مخبز لبيعه طن دقيق من أموال الدعم فى القاهرة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز، لاستيلائه على طن دقيق من أموال الدعم وبيعها بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات بقيام صاحب مخبز بلدى بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط صاحب المخبز، وبالفحص تبيَّن استيلاؤه على طن و150 كيلو دقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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