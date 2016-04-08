نظر محاكمة 48 متهما فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف غدا

تنظر غدا السبت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف.

وقال القاضى إنه ورد كتاب من الترحيلات بمديرية أمن القاهرة، والذى يتضمن تعذر عرض عدد 36 متهما بالقضية، نظرا لعرض معظم المتهمين بالقضية رقم 345 لسنة 2014 جنايات الإسماعيلية، والكتاب موقع بتوقيع مدير الإدارة .

تأجيل محاكمة 48 متهما فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ9 إبريل