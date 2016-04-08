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محافظة الشرقية تحتفل اليوم بأبناء الشهيد للعام الثالث على التوالى

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محافظة الشرقية تحتفل اليوم بأبناء الشهيد للعام الثالث على التوالى محافظة الشرقية تحتفل اليوم بأبناء الشهيد للعام الثالث على التوالى
تنظم حركة "أنا بنت " بالشرقية، اليوم الجمعة، بالزقازيق، حفل عيد "ابن الشهيد"، ذلك للعام الثالث على التوالى، بحضور عدد من أسر الشهداء أعضاء مجلس النواب، والشخصيات الشعبية والتنفيذية والقيادات الأمنية.

وقالت مؤسسة الحركة ولاء سعيد، إن الحركة تحرص كل عام على تنظيم حفل، تكريماً لشهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة، هو أقل ما يقدم لأرواح ضحت من أجل مصر، مشيرا أن الحفل والتنظيم للحركة وبرعاية حسام مرسى وماجد دياب ومؤسسة هدفى للثقافة والتنمية.


>نواب الشرقية يعقدون اجتماعا مع قيادات المحافظة لبحث سرعة حل مشكلات المواطنين ‎

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