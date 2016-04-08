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بالفيديو..الحبيب الجفرى من أسوان: "مصر عامود العالم العربى ومحفوظة بأمر الله"

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بالفيديو..الحبيب الجفرى من أسوان: "مصر عامود العالم العربى ومحفوظة بأمر الله" بالفيديو..الحبيب الجفرى من أسوان: "مصر عامود العالم العربى ومحفوظة بأمر الله"
أكد الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، أن هى عامود العالم العربى والإسلامى، ومهما طرأ عليها من رياح فلن تستطيع أن تزعزع من استقرار مصر، فهى محفوظة بأمر من الله، وعلق قائلاً "أسأل الله ألا يأتى عليكم اليوم الذى تعيشون فيه بلا دولة".

وأضاف الحبيب على الجفرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش ترأسه قافلة دعوية بمحافظة أسوان، أن "البشر ينتابهم الخوف والقلق بطبيعتهم الدنيوية"، مشيراً إلى ضرورة مواجهة هذا القلق بالدعاء إلى الله فهو الحارث لهذا البلد، وأيضاً مواجهة القلق بالعمل حفاظاً على البلاد، مضيفاً بأن مصر مر عليها الكثير من المحن والصعائب والمشاكل ولكن بقى البلد وزالت هذه المحن.

وتابع "أما كفانا غفلة عن الله، جعلتنا نغفل عن أنفسنا، وأصبحنا ألعوبة فى أيدى شعوب العالم، ونحن بحاجة إلى أن نصدق مع الله عز وجل فى هذا البلد، وأن نبحث عن وسائل تجاوز هذه الأزمة".

وأشار "الجفرى"، إلى أن هناك تقارب بين اليمن وصعيد مصر، من حيث العرف القبلى وتجمع الناس والتواصل فيما بينهم، إلا أن اليمن تعرض للكثير من المشاكل وتفتت وأصبح جيشها يقاتل بعضه البعض، بسبب أمور بدأت بالصغائر ولم تجد من يطفئ نار الفتنة، مناشداً أبناء الصعيد أن يكونوا رحماء وعقلاء يعاملون الله قبل الخلق، وأن يورثوا هذه المعانى إلى أولادهم والأجيال المستقبلية.


>- بالصور..أسامه الأزهرى والحبيب الجفرى فى أسوان للتوعية بـ"خطورة الثأر"
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مصر 365

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