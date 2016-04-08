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بالفيديو..مزارع بكفر الشيخ:"بعنا هدومنا عشان نكمل لحفيدى فلوس حضانة المستشفى"

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بالفيديو..مزارع بكفر الشيخ:"بعنا هدومنا عشان نكمل لحفيدى فلوس حضانة المستشفى" بالفيديو..مزارع بكفر الشيخ:"بعنا هدومنا عشان نكمل لحفيدى فلوس حضانة المستشفى"
رصدت كاميرا "اليوم السابع" مأساة مزارع وقف أمام مركز الهلال الأحمر بمدينة كفر الشيخ باكيًا مستغيثًا بحثًا عن ألف جنيه ليسدد باقى قيمة بقاء حفيده فى الحضّانة، قائلا: لدى حفيد مصاب بتجمع دموى فى المخ توجهت به لحضانة الدلتا وسددت هناك 3 آلاف جنيه ثم نقلته لحضانة مستشفى الهلال لكثرة التكاليف وطالبونى بتسديد 4 آلاف جنيه لمكوثه 8 أيام، نظرا لاستدانتى، رزقنى الله بمكان فى الحضّانة بالمستشفى العام فطلبت منهم تسليمى حفيدى لأتوجه به لحضّانة المستشفى وتحايلت عليهم ولكنهم رفضا حتى أسدد بقية المبلغ، فطلبت منهم التوقيع على إيصال أمانة ببقية المبلغ المتبقى لكنهم رفضوا.

وأضاف: لم أجد ما أدفعه لهم فقد استندت وبعت ملابس زوجتى وبعت معزتين، ووقعت على إيصالات أمانة لآخرين لأسدد 4 آلاف جنيه لحضانة الدلتا، و3 آلاف جنيه لحضانة الهلال الأحمر، مؤكداً أنه أرسل استغاثة لوزير الصحة والمحافظة، فلم أجد من يغيثنى لأتسلم حفيدى المريض، وكل ما فعله المسئول عن مستشفى الهلال الأحمر خفض لى 200 جنيه من المبلغ ولكننى لا أجد بقية المبلغ لأدفعه وأخشى أن يضيع على فرصة إلحاقى نجلى بحضانة كفر الشيخ.

كفر الشيخ، الهلال الأحمر، حضان، محافظ كفر الشيخ، وزير الصحة (1)

كفر الشيخ، الهلال الأحمر، حضان، محافظ كفر الشيخ، وزير الصحة (2)

كفر الشيخ، الهلال الأحمر، حضان، محافظ كفر الشيخ، وزير الصحة (3)

كفر الشيخ، الهلال الأحمر، حضان، محافظ كفر الشيخ، وزير الصحة (4)

كفر الشيخ، الهلال الأحمر، حضان، محافظ كفر الشيخ، وزير الصحة (5)


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