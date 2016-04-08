لبنان: نثق فى المحكمة العسكرية وأى حكم ستصدره بشأن "سماحة" سيكون عادلا

>أكد وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أن لديه "الثقة بمحكمة التمييز العسكرية "بمثابة محكمة نقض عسكرية وتعد أعلى هيئة قضائية عسكرية لبنانية"، معتبر أن أى حكم يصدر فى ملف الوزير السابق ميشال سماحة سيكون عادلا".

وقال المشنوق فى تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن "أى حكم عادل سيصدر فى ملف سماحة، لن تكون له علاقة باستقالة وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى لأنه ربطها يومها بطلبه تحويل الملف إلى المجلس العدلى أعلى هيئة قضائية مدنية.

على صعيد آخر، علق المشنوق على كلام وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل خلال السجال فى جلسة الحكومة اليوم بشأن وضع مديرية أمن الدولة ، قائلا: "أرفض التشهير بقوى الأمن الداخلى".