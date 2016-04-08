ديوان "نتانياهو" ينفى نية انسحاب الجيش الإسرائيلى من رام الله وأريحا

نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، أى نية لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلى من رام الله وأريحا، قائلاً "عرض الأمور على هذا الشكل ليس صحيحاً ومغرضاً"، على حد قوله.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن نتانياهو ووزراء المجلس الوزارى المصغر "الكابنيت"، قاموا بجولة مؤخراً فى رام الله، وزاروا مستوطنة "بساجوت" القريبة من رام الله، واستمعوا خلالها إلى تقرير قدمه قائد المنطقة الوسطى الجنرال رونى نوما، وقائد الكتيبة وقائد اللواء فى المنطقة.

كما عرض ضباط جهاز "الشاباك" بيانات حول الانخفاض المتواصل والملموس فى عدد العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، واستمع نتانياهو والوزراء إلى خطة التهدئة فى المنطقة، والتى تشمل استجابة الجيش لمطالب أجهزة الأمن الفلسطينية بما يتعلق بالتواجد العلنى لقوات الجيش فى مدن السلطة الفلسطينية السبع.

وقال نتانياهو، إنه يكن تقديرا عميقا للجيش والشرطة والشاباك، موضحاً أن أمر أذرع الأمن "بمواصلة العمل ضد العمليات الفلسطينية".

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