ضياء رشوان: نعد تقريرا حول مقترحات تناولها لقاء السيسى مع المثقفين

أكد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، أن الكتاب والمثقفين الذين اجتمعوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتهوا من تشكيل مجموعات عمل لإعداد تقرير بالمقترحات حول المحاور التى تناولوها خلال اللقاء مع الرئيس، موضحًا أن المجموعات المشكلة من المثقفين بدأت اجتماعاتها وعملها بالفعل، وتستهدف الانتهاء من إعداد مقترحاتها خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح نقيب الصحفيين السابق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجموعات تستعين بمتخصصين ومثقفين من خارج مجموعة الـ 24 الذين حضروا لقاء الرئيس السيسى، للاستعانة بمقترحاتهم وأرائهم ، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء المجموعات من كتابة تقاريرها ستجتمع مجموعة الـ24 مرة أخرى لإعداد التقرير النهائى، المقرر أن يتم التقدم به خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حدده خلال شهر من موعد اللقاء الماضى.

وأشار إلى أنهم حريصون على العمل فى صمت دون البوح بتفاصيل كثيرة عما يعملون على إعداده حرصًا منهم على الخروج بورقة مقترحات متماسكة دون الانشغال بالتصريحات والتضارب فى وسائل الإعلام، وذلك حرصًا منهم على المصلحة العامة، وأيضًا للتركيز على الخروج بعمل جيد ومتماسك.

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بالأسماء.. 24 كاتباً ومفكراً حضروا لقاء الرئيس السيسى

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