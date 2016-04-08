أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضياء رشوان: نعد تقريرا حول مقترحات تناولها لقاء السيسى مع المثقفين

Google+ Print
ضياء رشوان: نعد تقريرا حول مقترحات تناولها لقاء السيسى مع المثقفين ضياء رشوان: نعد تقريرا حول مقترحات تناولها لقاء السيسى مع المثقفين
أكد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، أن الكتاب والمثقفين الذين اجتمعوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتهوا من تشكيل مجموعات عمل لإعداد تقرير بالمقترحات حول المحاور التى تناولوها خلال اللقاء مع الرئيس، موضحًا أن المجموعات المشكلة من المثقفين بدأت اجتماعاتها وعملها بالفعل، وتستهدف الانتهاء من إعداد مقترحاتها خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح نقيب الصحفيين السابق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجموعات تستعين بمتخصصين ومثقفين من خارج مجموعة الـ 24 الذين حضروا لقاء الرئيس السيسى، للاستعانة بمقترحاتهم وأرائهم ، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء المجموعات من كتابة تقاريرها ستجتمع مجموعة الـ24 مرة أخرى لإعداد التقرير النهائى، المقرر أن يتم التقدم به خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حدده خلال شهر من موعد اللقاء الماضى.

وأشار إلى أنهم حريصون على العمل فى صمت دون البوح بتفاصيل كثيرة عما يعملون على إعداده حرصًا منهم على الخروج بورقة مقترحات متماسكة دون الانشغال بالتصريحات والتضارب فى وسائل الإعلام، وذلك حرصًا منهم على المصلحة العامة، وأيضًا للتركيز على الخروج بعمل جيد ومتماسك.

تفاصيل اجتماع الرئيس مع المثقفين 3 ساعات.. محمد سلماوى: "السيسى" طالبنا بوضع تصورات عملية للنهوض بمصر.. وفريدة النقاش: دعونا لإلغاء قانون ازدراء الأديان.. وصلاح عيسى: لم نتطرق لتعديلات الحكومة

بالأسماء.. 24 كاتباً ومفكراً حضروا لقاء الرئيس السيسى

ماذا بعد لقاء السيسي مع المثقفين؟.. ضياء رشوان: نرتب لجان عمل لتنفيذ توصيات الرئيس.. بهاء شعبان: سنتلقى مقترحات الكتاب لعرضها على الرئاسة.. "المخزنجى": ما عرضه الرئيس ليس تكليفات ولقاؤه كان مبشرًا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن