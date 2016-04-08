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بيان عاجل لرئيس البرلمان حول مخالفات التعاقد مع العاملين فى كهرباء الريف

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بيان عاجل لرئيس البرلمان حول مخالفات التعاقد مع العاملين فى كهرباء الريف بيان عاجل لرئيس البرلمان حول مخالفات التعاقد مع العاملين فى كهرباء الريف
تقدم النائب محمد زكريا محى الدين ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال موجه إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول مشكلة العاملين المنقولين من هيئة كهرباء الريف إلى شركة نقل وتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء .

وأوضح محى الدين خلال بيانه العاجل، أنه طبقاً لإحكام القانون رقم 13 لسنة 2007 فأنه تم إلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل العاملين البالغ عدهم (11790) بها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر،لكن هذا القانون لم يتم تنفيذه بشكل صحيح وتم مخالفته.

وقال عضو مجلس النواب، أنه تم تحرير عقد تأمين جماعى بتاريخ 11-2002 على حياة جميع العاملين بهيئة كهرباء الريف التى انتقلت للشركة القابضة لكهرباء مصر، بين الهيئة وشركة مصر للتأمين، والتى أصبحت فيما بعد (شركة مصر لتأمينات الحياة )، وقد انطوى هذا التعاقد على التزامات محدده لطرفى العقد .

وأكد محى الدين أن الشركة القابضة لكهرباء مصر لم تلتزم بشروط التعاقد فى وثيقة التأمين بعد قرار إلغاء هيئة كهرباء الريف، وخالفت الشروط الخاصة بسداد قسط التأمين السنوى البالغ 5%من المرتبات السنوية للعاملين حتى بلوغ العامل من الستين أو الوفاة أو العجز الكامل.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة صرف مستحقات العالمين بمقتضى القرار التنفيذى رقم 490 لسنة 1996 أسوة بالعاملين المحالين للمعاش الذين تم الصرف لهم منذ عام 1996 وحتى مارس 2012.

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مصر 365

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