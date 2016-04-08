بالصور.. صحة الغربية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الدرن فى نادى طنطا الرياضى

نظمت مديرية الشئون الصحية بالغربية، مساء أمس الخميس، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، احتفال باليوم العالمى لمكافحة الدرن بنادى طنطا الرياضى، تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وبرئاسة السيد الدكتور محمد شرسر وكيل وزارة الصحة والدكتورة فايقة الويشى مدير إدارة الأمراض الصدرية بالغربية.

شارك فى الحفل الدكتور نبيل فاروق، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء بالغربية، والدكتور أمل محمد صلاح منسق مكافحة العدوى بالإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، والدكتور عاصم غلاب مدير مستشفى سرطان الأطفال بالغربية، والدكتور محمد حجازى أستاذ الطب الشرعى بجامعة بنها والدكتور محمد الشورى، والدكتور عبد المنعم شهاب عضوى مجلس النواب.

وأكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية فى كلمته أن المحافظة تخلصت من الإصابة بالدرن، من خلال الاكتشاف المبكر وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والمتابعة الجيدة، مشيرا أنه سيظل يعمل من أجل حياة بلا أمراض مزمنة وذلك من خلال تخصيص 2 ونص مليون جنيه لتطوير مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى، وتطوير قسم الحروق بمستشفى زفتى العام.

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