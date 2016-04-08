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بالصور.. اختتام مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور بدار أوبرا دمنهور

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بالصور.. اختتام مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور بدار أوبرا دمنهور بالصور.. اختتام مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور بدار أوبرا دمنهور
اختتم مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور فى دورته الرابعة فاعلياته بدار أوبرا دمنهور مساء الخميس،
>حيث تضمن حفل الختام تقديم باقة من أجمل عروض الفرق المشاركة خاصة فرقتى الرمثا وبنات السلط الأردنية وفرقة أيونا الصينية وفرقة الهند بالإضافة إلى تقديم فرقة منتخب بورسعيد للفنون الشعبية فقرات من التراث الشعبى لمدن القناة.

حضر حفل الختام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وعدد من الرموز السياسية والثقافية وسط تفاعل غير مسبوق من الجمهور خاصة مع تقديم أوبريت الحلم العربى.

وكان مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور الذى افتتحه حلمى النمنم وزير الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، واستمر على مدار 7 أيام قد شهد حضورا غير مسبوقا لجماهير البحيرة المتعطشة للفنون الشعبية الأصيلة.

وخلال الافتتاح كرّم وزير الثقافة عدد من أبرز رموز الفن الشعبى منهم الفنان الجداوى رمضان والفنانة فاطمة عيد والدكتور طارق شرارة ورائد مدرسة السمسمية صلاح آدم الشهير بالريس كابوريا، بالإضافة إلى ابن البحيرة الفنان محمود الجندى.

شارك فى المهرجان 16 فرقة فنون شعبية من 7 دول عربية وأفريقية وآسيوية هى السودان وأندونيسيا والهند وفلسطين والصين والأردن التى تشارك بفرقتين بجانب التى يمثلها 9 فرق للفنون الشعبية يقدمون تراثهم الإقليمى هم محبى السمسمية بالسويس والغربية والمنيا وجامعة بنها وتوشكى التلقائية والحرية بالإسكندرية والشرقية وجامعة بورسعيد وفرقة بالية أوبر القاهرة.

مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور (1)

مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور (2)

مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور (3)

مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور (4)

مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور (5)

مهرجان دمنهور الدولى الرابع للفلكلور (6)

- بالصور..انطلاق مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بدار الأوبرا..ووزير الثقافة يشارك فى كرنفال بالحناطير.. وتكريم محمود الجندى وفاطمة عيد وطارق شرارة.. والريس كابوريا يحيى المهرجان بأغانى السمسمية
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