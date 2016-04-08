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"البنتاجون": عدد مقاتلى تنظيم الدولة داعش تضاعف فى ليبيا

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"البنتاجون": عدد مقاتلى تنظيم الدولة داعش تضاعف فى ليبيا "البنتاجون": عدد مقاتلى تنظيم الدولة داعش تضاعف فى ليبيا

>أعلن قائد القوات الأميركية فى إفريقيا الجنرال ديفيد رودريجيز الخميس ان عدد مقاتلى تنظيم الدولة داعش تضاعف فى ليبيا خلال عام ونصف اذ بات يتراوح بين اربعة آلاف وستة آلاف جهادى.

وقال الجنرال رودريجيز للصحافيين فى البنتاجون ان عدد مقاتلى التنظيم الجهادى فى ليبيا "يتراوح ما بين أربعة آلاف وستة آلاف"، مشيرا الى ان هذا العدد "تضاعف خلال الأشهر الـ 18 الماضية".

لكن الجنرال الاميركى طمأن الى ان تمدد التنظيم الجهادى فى ليبيا "هو اصعب بكثير" مما كان الامر عليه فى سوريا أو العراق.

وأضاف "من المحتمل" ان يتمكن الجهاديون يوما ما من السيطرة على جزء من الأراضى الليبية و"لكن فى الوقت الراهن انا لست قلقا من هذا الأمر".

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