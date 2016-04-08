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فرنسا تشيد بتقدم العملية السياسية فى ليبيا خلال اتصال هاتفى بالسراج و كوبلر

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فرنسا تشيد بتقدم العملية السياسية فى ليبيا خلال اتصال هاتفى بالسراج و كوبلر فرنسا تشيد بتقدم العملية السياسية فى ليبيا خلال اتصال هاتفى بالسراج و كوبلر

>أجرى وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت أمس الخميس اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الليبى فايز السراج و السيد مارتن كوبلر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا.

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال -فى بيان له- ان جون مارك ايرولت اشاد بتقدم العملية السياسية فى ليبيا و بمباشرة رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج و أعضاء المجلس الرئاسى لمهامهم بطرابلس.

واضاف نادال أن وزير الخارجية أثنى على شجاعة السراج و على جهود بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا تحت قيادة مارتن كوبلر منذ أكثر من عام.

وأعاد جون مارك ايرولت التأكيد على اصرار فرنسا التام على دعم حكومة الوحدة الوطنية، و استعدادها للاستجابة لطلب المساعدة من حكومة السراج لا سيما فى المجال الأمنى و ذلك بالتشاور مع الشركاء و الامم المتحدة.

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