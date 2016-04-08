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مصر تستعرض نتائج علاجات فيروس سى بمؤتمر "الأوروبية للكبد"

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مصر تستعرض نتائج علاجات فيروس سى بمؤتمر "الأوروبية للكبد" مصر تستعرض نتائج علاجات فيروس سى بمؤتمر "الأوروبية للكبد"
أعلن الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، عن قبول 7 أبحاث مصرية فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد المقرر انعقاده فى الفترة من 13 إلى 17 إبريل الجارى بمدينة برشلونة فى إسبانيا بحضور أكثر من 8 آلاف طبيب كبد من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن الأبحاث المصرية ستستعرض بروتوكولات علاج فيروس سى بمصر سواء من خلال الدراسات الإكلينيكية أو من خلال التطبيق الفعلى للعلاج داخل مراكز الفيروسات الكبدية.

وأشار الدكتور جمال إلى أن عقار السوفالدى مع الاوليسيو دوائين من مجموعتين مختلفتين لعلاج فيروس سى وحققا نسبة نجاح وصلت 95%، عند تطبيقهما على 2000 مريض بمراكز العلاج وهى من أعلى نسب نجاح العقاقير فى علاج سى مشيرًا إلى الدراسات الإكلينيكية التى أجريت على عقار الكيوريفو طالت 160 مريضًا بلغت نسبة الشفاء فيهم حوالى 97% حتى فى المصابين بالتليف الكبدى.

وأوضح أستاذ الكبد أن إدارة المؤتمر قبلت بعرض 7 أبحاث أجريت على المرضى المصريين بجانب محاضرة شفوية، لافتًا إلى أن المؤتمر سيشهد استعراض التجربة المصرية فى علاج فيروس سى وكيفية تطبيق نموذج علاج الفيروس فى وباقى دول العالم النامية، مع عرض بعض الحالات من البلدان المختلفة ومعوقات تطبيق النموذج المصرى فيها، ووضع حلول بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها أطباء بلا حدود.

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