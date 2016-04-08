حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة أسلحة نارية فى حلوان

أمر المستشار إسلام سرور رئيس نيابة حلوان، حبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية بمنطقة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان معلومات مفادها تردد "ش.ه" والسابق اتهامه فى عدد 7 قضايا آخرها 25553 لسنة 1999م حلوان "مشاجرة وضرب"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا سرقة بالإكراه وبحيازته أسلحة نارية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وضبط بحوزته عدد 2 سلاح نارى (بندقية خرطوش عيار 12مم، وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وطبنجة صوت معدلة عيار 9مم، وعدد 10 طلقات من ذات العيار)، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9518 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.