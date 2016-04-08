أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة أسلحة نارية فى حلوان

Google+ Print
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة أسلحة نارية فى حلوان حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة أسلحة نارية فى حلوان
أمر المستشار إسلام سرور رئيس نيابة حلوان، حبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية بمنطقة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان معلومات مفادها تردد "ش.ه" والسابق اتهامه فى عدد 7 قضايا آخرها 25553 لسنة 1999م حلوان "مشاجرة وضرب"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا سرقة بالإكراه وبحيازته أسلحة نارية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وضبط بحوزته عدد 2 سلاح نارى (بندقية خرطوش عيار 12مم، وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وطبنجة صوت معدلة عيار 9مم، وعدد 10 طلقات من ذات العيار)، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9518 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365