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ضبط طحينة وزيت طعام بدون بيانات وجبن مجهول المصدر بطنطا

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ضبط طحينة وزيت طعام بدون بيانات وجبن مجهول المصدر بطنطا ضبط طحينة وزيت طعام بدون بيانات وجبن مجهول المصدر بطنطا
شنت إدارة مباحث بمديرية أمن الغربية حملة لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر قبل بيعها للجمهور أسفرت عن ضبط 100كرتونة جبنة مجهولة المصدر وكميات كبيرة طحينة وزيت طعام بدون بيانات بمركز طنطا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بضبط "محمد .ا.ا- " – 42 سنة مقيم بقرية نواج - مركز طنطا المدير المسئول عن مخزن بمنطقة الاستاد – ثان طنطا ملك أحمد أحمد إبراهيم وبحوزته 100كرتونة جبن أبيض مجهول المصدر فى المحضر رقم 8985 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016 وضبط محمد سعيد شحاتة أبو عابد 31 سنة صاحب مصنع طحينة بقرية سبرباى - مركز طنطا وبحوزته 9براميل طحينة وزن الواحد 60كيلو جرام و23 جركن مش طعام وزن الواحد 8 كيلو جرامات و3 جراكن زيت وزن الجركن 8 كيلو جرامات بدون بيانات و2 عبوة طحينة وزن الواحدة 20 كيلو جرام بدون بيانات.

و2 جوال دقيق وزن الجوال 50 كيلو جراما يستخدم فى التصنيع و550 عبوة واستيكرات تستخدم فى التعبئة تحرر المحضر رقم 16020 جنح مركز طنطا لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 182 كيلو لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بطنطا

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