إفتتاح "ليفيل كيدز" في سيتي ووك عالم مدهش خاص بالصغار

"ليفل كيدز" Level Kids هو أحدث مشروع طورّته مجموعة "شلهوب"، الشريك الرائد لأرقى الماركات العالميّة وهو جزءا من الماركة الرئيسيّة " ليفل" Level وقد صمّم ليكون عنوان التسوّق الفخم النابض بالمرح واللحظات الحلوة لكافة أفراد العائلة، كما سيكون رحلة آسرة وفريدة من نوعها في عالم التسوّق الراقي المخصّص للصغار والأطفال حيث تتخذ الفخامة والرفاهية مفهوما جديدا إذ تترافق الموضة العالمية مع أروع اللحظات التي سوف يمضيها الصغار في متجر صمّم خصيصا ليحاكي خيالهم وعالمهم المدهش.

وستتوفّر فيه تشكيلة واسعة من أزياء تحمل توقيع أرقى الماركات العالميّة وتمّ إنتقاؤها على أيدي نخبة من الخبراء في عالم الموضة الراقية.

يستقبل الصغار من سن حديثوا الولادة إلى ١٢ سنة حيث يمكنهم أن يطلقوا العنان لمخيّلتهم وشغفهم بالموضة الراقية في المتجر الفاخر متعدد الأقسام الذي تبلغ مساحته أكثر من ١٠،٠٠٠ متر مربع ويضم في أرجائه أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية عالمية راقية في إطار ديكور رائع يخطف جماله الأنظار. يوفّر "ليفل كيدز" Level Kids تحت سقف واحد مجموعة مميّزة من أزياء الصغار والأحذية والأكسسوارات والألعاب والخدمات المتخصصة .

كما سيضم المتجر عدداً من المطاعم من الطراز الأول، كما مطعم للحلويات الباريسية، وكذلك سيكون هنالك خدمات إضافية منها سبا وصالون مخصص للأطفال، ستوديو التصويرPink Pepper ، صالة للإحتفال بأعياد الميلاد ، صالة للأنشطة المختلفة منها سرد القصص والأداء الفني واليوغا و صالة VIC رفيعة المستوى والتي تتميز بأجوائها المريحة تخوّل من يدخلها الحصول على خدمة تسوّق مميّزة بمساعدة إستشاري في الموضة , كما يتواجد فيها بشكل دائم خيّاط. كما ركن مخصص لللعب، و " حديقة القصر" ، "استديو للأزياء التنكرية" وركن خاص لتغليف الهدايا. حقا إنها باقة من المميّزات التي ينفرد بها عالم "ليفل كيدز" Level Kids وقد صمّمت بحيث ترضي أذواق الأم والطفل معا.

يفتح ليفل كيدز أبوابه في شهر أبريل ٢٠١٦ في مشروع سيتي ووك الفخم.