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"ديور أوم" Dior Homme تعلن عن إعادة افتتاح متجرها في مول الإمارات

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الخميس 07-04-2016 22:44

تسعى دار "ديور" Dior الفرنسية العريقة الى ارضاء زبائنها بشكل دائم، وتلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم، ولهذا فقد أعلنت "ديور أوم" Dior Homme عن اعادة افتتاح بوتيكها المخصص للرجال في مول الامارات. يُقدّم المتجر بيئة تسوّق راقية تعكس إرث "ديور" Dior المتميّز بالأناقة الأزلية والفخامة والإبداع الذي لا ينضب، من خلال التناسق الهندسي والمواد المترفة واللمسات الغنية الراقية، على غرار الأرضيّة الخشبيّة، والمنسوجات الجداريّة، والتصاميم الهندسية من الأكريليك على الواجهة، وبجمع بوتيك "ديور أوم" Dior Homme بين الهندسة المعمارية العصرية المتميّزة والعناصر الخاصة بالبيع بالتجزئة التي تسلّط الضوء على سمعة هذه الماركة الرائدة في مجال السلع الفاخرة الخاصة بالرجال.  لا تفوِتوا فرصة زيارة البوتيك الجديد الذي أُعيد افتتاحه حديثاً في مول الامارات لتتمتعوا بتجربة تسوق فريدة وغنية.

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سيدتي