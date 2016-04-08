محافظ الفيوم ناعياً شهيد سيناء: الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبنائنا

نعت محافظة الفيوم بكل أجهزتها التنفيذية والشعبية وعلى رأسها المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم شهيد القوات المسلحة المجند أحمد رمضان من قرية البحيرى بسنهور القبلية بمركز سنورس، والذى راح ضحية الإرهاب الأسود بشمال سيناء أثناء تأدية عمله بعدما اطلق ارهابيين عليهم النار فى كمين برفح.

وأشار محافظ الفيوم أن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبناء الجيش والشرطة ولا يزيدهم إلا إصراراً لمحاربته والقضاء عليه.

وأعرب محافظ الفيوم عن بالغ حزنه لفقد ابن من أبناء الفيوم، وقال "نتوجه بأحر التعازى لأسرة الشهيد ونتوجه بالدعاء للمولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته".