محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من كبار القاضيات الأفريقيات

استقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، أمس لفيفًا من قاضيات دول حوض النيل، وبعض الدول الأفريقية اللاتى يمثلن بلادهن فى البرنامج المصرى الأفريقى القضائى والذى يقام بالتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومحكمة النقض بهدف تمكين المرأة الأفريقية، بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية والمستشار محمد عمار المستشار القانونى للمحافظة.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية منذ قليل، إلى أن ذلك يأتى فى إطار تبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية وتوطيد علاقتها بجيرانها فى كافة المجالات.

وقد ألقى المحافظ كلمة، رحب فيها بالحضور على أرض الإسكندرية، وأشار إلى أن الإسكندرية مدينة عظيمة ذات تاريخ عريق يمتد لأكثر من 2000 عام منذ أنشأها الإسكندر الأكبر وكانت عاصمة لمصر لمدة 1000 عام وهى ممتدة على ساحل بطول 16 كم وبها أهم الموانى المصرية، وتمنى لهم إقامة طيبة بالإسكندرية.

ومن المقرر للوفد أن يزور مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى والمركز الإقليمى لتنمية وتمكين المرأة بالإسكندرية وحدائق المنتزه خلال تواجدهم بالإسكندرية.



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