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راندا البحيري في "وش السعد" ونجم البرنامج يقدّم اعتذاره

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الخميس 07-04-2016 23:39

كشفت الفنانة راندا البحيرى عن مشاركتها كضيف شرف في حلقة الغد من البرنامج" الكوميدي الساخر "وش السعد" (The Comedy Night Show)، مع النجم محمد سعد، ويشاركها التمثيل الممثل الكوميدي الشاب أحمد فتحي حيث يتقمصون شخصيات من الشياطين الذين يعملوا على التأثير في قرارات وسلوكيات بعض الأشخاص مما يُعرضهم للكثير من المواقف الضاحكة.

يذكر أن مشاركة راندا البحيري سيقابلها الغياب الأول لنجم البرنامج هشام إسماعيل الذي قدم اعتذارا نهائيا عن عدم الاستمرار بسبب ارتباطه بتصوير دوره فى مسلسل أبو البنات مع النجم مصطفي شعبان، بينما تستمر مشاركة الممثلة سامية الطرابلسي، و الممثل حسن عبد الفتاح.

 

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