بالفيديو والصور: مي كساب تمنح الأوسكار لزوجها الجنرال أوكا

من قال أن الحب يتلاشي بعد الزواج؟ النجمة الممثلة والمطربة مي كساب لا زالت تكشف عن حبها لزوجها المطرب الشعبي الشهير بلقب الجنرال أوكا، وبالأمس نشرت حصريا عبر حسابها بموقع إنستقرام مقطعا مصورا من حفل عيد ميلاده، كما نشرت صورتين الأولي لكعكة عيد ميلاد تشبه منصة مهرجان يعلوها تمثال الأوسكار، والثانية مجسم للحرم الشريف علقت عليها بتمنى أن يرزقها الله وزوجها بركة زيارته.

مقطع الفيديو والصور نشرت حصريا على موقع إنستقرام فقط، بعدما تعرضت مي لتعليقات غير لائقة سابقا عند النشر بموقع الفيس بوك، ولكن المفاجأة أن الانتقادات لاحقتها على إنستقرام، وبخاصة مع نشر مجسم الحرم الشريف، وجاءت أغلب التعليقات مخيبة لمي كساب التي رفضت التعليق حتى اللحظة.

لمشاهدة مقطع احتفال مي كساب بعيد ميلاد زوجها الجنرال أوكا اضغط هنا



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