ثنائي بوليوود بيباشا باسو وكاران سينغ الى القفص الذهبي

أخيراً أصبحت علاقة ثنائي بوليوود بيباشا باسو Bipasha Pasu وكاران سينغ Karan Singh علنية بعد غموض دام سنوات، حيث أعلن النجمين رسمياً عن موعد زفافهما يوم 30 أبريل الجاري.

ونشرت باسو عبر حسابها الخاص على "انستقرام" صورة تجمعها مع حبيبها سينغ معلقةً عليها بالقول: "أخيراً نشارك فرحتنا الجميع بإعلان يوم زفافنا في 30 أبريل 2016، ولا يمكننا الا أن نشكر أهلنا والأصدقاء والمحبين على دعمهم لنا ومحبتهم الكبيرة. زفافنا سيكون في منتهى الخصوصية، ونأمل من الجميع الدعاء لنا واحترام خصوصيتنا مع كل الشكر والتقدير من بيباشا وكاران."

وبعد اعلان باسو عن موعد زفافها، انهالت رسائل المهنئين من أصدقائها المشاهير وأولهن النجمة بريانكا شوبرا Piryanka Chopra التي علقت على خبر زفاف باسو في تويتر بالقول: "أنا سعيدة جداً لصديقتي بيباشا وعريسها الوسيم كاران، انت قلباً من الذهب وتستحقين دائماً الأفضل."

كذلك هنأ النجم أبهيشيك باتشان Abhishek Bchchan صديقته باسو في تويتر قائلاً: "خبر سعيد، تهانينا."

وسوف نوافيكم بالصور الأولى وتفاصيل زفاف الثنائي باسو وسينغ لاحقاً.

بالصور: بيباشا باسو وسوزان خان وماليكا أرورا معاً