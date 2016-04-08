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بالفيديو: وفاة مغنية بوب على المسرح بسبب لدغة أفعى

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الجمعة 08-04-2016 00:46

توفيت النجمة الإندونيسية إرما بلو Irma Bule خلال حفل غنائي على المسرح، بعد لدغها من قبل ثعبان كوبرا.

مغنية البوب البالغة من العمر 29 عاماً، إستمرت في الغناء على المسرح لمدة 45 دقيقة بعد لدغة الكوبرا، لكنها بدأت في التقيؤ والدخول في نوبات غريبة، قبل أن تقع وتتوفى على المسرح.

وظهرت المغنية في الفيديو الذي نشرته صحيفة الـ Daily mail البريطانية، وهي تُهاجم من قبل أفعى كوبرا سامة أثناء العرض الذي قدمته في قرية كراوانغ بمحافظة جاوة الغربية في إندونيسيا.

وتُعرف إرما بلو باستخدام الزواحف أثناء عروضها، وكان يُعتقد أن أفعى الكوبرا المسماة "ريانتي" التي ظهرت معها، قد تمت إزالة أنيابها قبل العرض.

والدة بلو قالت إن ابنتها كانت دائماً ما تستخدم الأفاعي في عروضها، إلا أن منظمي العرض قدموا لها أفعى كوبرا هذه المرة.

وأضافت الوالدة لموقع Si Momot الإندونيسي، أن الأفاعي التي كانت تستخدم من جانب ابنتها يتم ربط فكوكها، كما أنها غير سامة.

والدة بلو أشارت إلى احتمالية عدم علم ابنتها بسمية الأفعى التي قدمت إليها قبل الحفل، وقالت: "قيل لها إنه بإمكانها إمساكها، حتى وإن لم يكن فمها مربوطاً بشريط لاصق".

 

 

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