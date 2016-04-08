تشارليز ثيرون تنضم لأسرة Fast & Furious

أبدت النجمة العالمية تشارليز ثيرون Charlize Theron موافقتها الرسمية على المشاركة في بطولة فيلم Fast 8، وهو الجزء الثامن من سلسلة أفلام الآكشن الشهيرة Fast & Furious.

ويضم Fast 8 مجموعةً كبيرةً من النجوم، على رأسهم فين ديزل Vin Diesel، وجون ساتاثام Jason Statham، وداوني جونسون Dwayne Johnson، ولوكاس بلاك Lucas Black ، إلى جانب كلٍ من ايفا مينديز Eva Mendes ، وتيريس جيسون Tyrese Gibson ، وميشيل رودريغز Michelle Rodriguez ، ومغني الراب الشهير لوداكريس Ludacris.

ومن المقرر أن تجسد ثيرون البالغة من العمر 40 عاماً شخصية فتاةٍ شريرة، علماً أنها استغرقت الكثير من الوقت قبل الرد على الشركة المنتجة بالموافقة على الدور.

ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم في إبريل/نيسان 2017، وهو أولى الأجزاء التي يتم إنتاجها بعد رحيل نجم السلسلة بول ووكر Paul walker قبل عامين في حادث سير مروع.