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وزير النقل يرفع تقرير لمجلس الوزراء حول تنفيذ "أفيك" الصينية للقطار المكهرب

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وزير النقل يرفع تقرير لمجلس الوزراء حول تنفيذ "أفيك" الصينية للقطار المكهرب وزير النقل يرفع تقرير لمجلس الوزراء حول تنفيذ "أفيك" الصينية للقطار المكهرب
كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل عن رفع الدكتور جلال السعيد وزير النقل تقرير إلى مجلس الوزراء لتنفيذ اتفاق الهيئة القومية للأنفاق مع شركة "أفيك" الصينية لتنفيذ مشروع القطار المكهرب السلام/العاشر.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن وزير النقل رفع تقرير يتضمن تفاصيل الاتفاق النهائى الذى توصلت إليه الهيئة القومية للأنفاق والوزارة قبل إلغاء المشروع من قبل وزير النقل السابق قبل ساعات من توقيع العقد النهائى فى شهر يناير الماضى.

وأضافت المصادر، أن وزير النقل الجديد رفع تقرير يتضمن تفاصيل الاتفاق النهائى ويطلب موافقة مجلس الوزراء لتوقيع العقد النهائى مع الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع بطول 72 كم وتكلفة 1.5 مليار دولار توفرها الصين فى صورة قرض ميسر.

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