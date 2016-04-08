رئيس اليمن يجتمع بالحكومة ويطالبها بالعمل كفريق ومواصلة التصدى للإرهاب

>عقد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى مساء أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور الفريق على محسن الأحمر نائب الرئيس والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء.

وأكد هادى أن فترة ما بعد التعديل الحكومى ليست كما قبلها ، وكل مسئول تحت المتابعة والتقيى، والوضع لا يتحمل مزيدا من اللامسئولية والتخاذل، مشيرا الى أن الشعب يراقب ويتابع ويتألم ويتطلع لحل مشكلاته.

وطالب أعضاء الحكومة بالعمل كفريق واحد وروح واحدة والابتعاد عن الأنانية والرغبات الشخصية وتلافي الاخفاق الذي رافق آداء الحكومة خلال الفترة الماضية فى المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثرها في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمنى وتوفير احتياجاته التى كانت سببا رئيسيا فى تعيين رئيس جديد للحكومة.