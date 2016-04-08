أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس اليمن يجتمع بالحكومة ويطالبها بالعمل كفريق ومواصلة التصدى للإرهاب

Google+ Print
رئيس اليمن يجتمع بالحكومة ويطالبها بالعمل كفريق ومواصلة التصدى للإرهاب رئيس اليمن يجتمع بالحكومة ويطالبها بالعمل كفريق ومواصلة التصدى للإرهاب

>عقد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى مساء أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور الفريق على محسن الأحمر نائب الرئيس والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء.

وأكد هادى أن فترة ما بعد التعديل الحكومى ليست كما قبلها ، وكل مسئول تحت المتابعة والتقيى، والوضع لا يتحمل مزيدا من اللامسئولية والتخاذل، مشيرا الى أن الشعب يراقب ويتابع ويتألم ويتطلع لحل مشكلاته.

وطالب أعضاء بالعمل كفريق واحد وروح واحدة والابتعاد عن الأنانية والرغبات الشخصية وتلافي الاخفاق الذي رافق آداء الحكومة خلال الفترة الماضية فى المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثرها في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمنى وتوفير احتياجاته التى كانت سببا رئيسيا فى تعيين رئيس جديد للحكومة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان