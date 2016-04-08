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السعودية: على إيران الإلتزام بمبدأ عدم التدخل بشئون دول المنطقة

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السعودية: على إيران الإلتزام بمبدأ عدم التدخل بشئون دول المنطقة السعودية: على إيران الإلتزام بمبدأ عدم التدخل بشئون دول المنطقة

>شدد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير على ضرورة التزام إيران بمبدأ عدم التدخل فى الشأن الداخلى لدول المنطقة ومنها دول مجلس التعاون الخليجى، وأن تغير سياساتها ونهجها إذا ما أرادت بناء علاقات طبيعية مع بلاده.

وقال الجبير بحسب وكالة الأنباء فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى جون كيرى فى ختام الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكى أمس بالمنامة إن الاجتماع استنكر عمليات تهريب إيران للأسلحة إلى الحوثيين فى اليمن.

وأوضح أنه فى الوقت الذى نحاول تحقيق تقدم فى العملية السلمية باليمن قامت إيران بمحاولة إدخال أسلحة ومتفجرات إلى اليمن وكذلك محاولاتها إدخال أسلحة ومتفجرات إلى دول مجلس التعاون .

ومن ناحية أخرى أشار الجبير إلى أن الاجتماع الوزارى أبدى دعمه للمغرب فى موقفه من مسألة الصحراء الغربية، مؤكدا أهمية الاستقرار ودعم الاقتراح المغربى فى تطبيق الحكم الذاتى وعدم اتخاذ أى إجراء قد يضعف ذلك وهو ما أيدته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

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مصر 365

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