تركيا تحقق فى مزاعم روسية بشأن تهريب آثار سورية

>قال مسئول تركى أمس الخميس إن بلاده تحقق فى مزاعم روسية بأن متشددى تنظيم داعش فى سوريا والعراق تربحوا من تهريب الآثار المسروقة عبر أراضيها لكن تركيا تعتقد أن تلك الاتهامات مسيسة.

كان فيتالى تشوركين مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة قال فى خطاب لمجلس الأمن الدولى أمس الأربعاء إن الدولة داعش تربح ما بين 150 و200 مليون دولار سنويا من التجارة غير المشروعة.

وقال المسئول بالخارجية التركية "على الرغم من أن المزاعم فى وسائل الإعلام الروسية والتى أبلغتها السلطات الروسية فى الآونة الأخيرة للأمم المتحدة جاءت لأغراض سياسية وكدعاية إلا أنها محل تحقيق جاد".