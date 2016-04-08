طرح 2122 وظيفة على سلم رواتب الموظفين العام للخريجين والخريجات

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية، والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة على سلم رواتب الموظفين العام..

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال، نساء) التي تلقت الخدمة المدنية طلبات إشغالها وفقاً للجدولة الزمنية لخطة الإعلانات التي سبق وأن أعلنتها الوزارة، مشيرةً إلى أن عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شغلها في هذا الإعلان حسب حاجتها (2122) وظيفة شاغرة من المرتبة الرابعة إلى التاسعة، وبينت الخدمة المدنية أن تقديم الرجال عبر برنامج جدارة يبدأ من تاريخ ٣/٧/١٤٣٧ إلى ٧/٧/١٤٣٧، فيما يبدأ تقديم النساء من تاريخ ١٠/٧/١٤٣٧ إلى ١٤/٧/١٤٣٧.