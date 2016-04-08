طلاب جامعة الدمام يزورون مصابي الحد الجنوبي

قام عدد من طلاب النشاط بجامعة الدمام، بزيارة للمصابين من الجنود البواسل الذين يدافعون عن تراب الوطن في الحد الجنوبي، والمنومين على الأسرة البيضاء في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وقدّم الطلاب بعض الهدايا للجنود المصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل، كما دعوا الله بالنصر لزملائهم المرابطين علی الحد الجنوبي من الوطن.

وأشاد الطلاب وعلى رأسهم رئيس الأنشطة الطلابية د. بندر الزهراني بالروح المعنوية العالية للجنود الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، مؤكدين أنهم عبروا عن أملهم في أن يتعافوا في القريب العاجل للعودة إلى الحد الجنوبي لمشاركة زملائهم شرف الدفاع عن أمن الوطن.