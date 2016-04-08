لقاء الأخوة من أجل مصلحة الأمة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمقر قصر الاتحادية امس، جلسة مباحثات ثنائية.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الجلسة أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين والوفد المرافق له.

خادم الحرمين والرئيس المصري بحثا العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

وكان خادم الحرمين وصل إلى القاهرة امس في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة إليه من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين في مطار القاهرة الدولي أخاه الرئيس المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وقدم طفل وطفلة باقتي ورد لخادم الحرمين ترحيبا بمقدمه الميمون. وبعد استراحة قصيرة بالمطار، صحب الرئيس المصري أخاه خادم الحرمين في موكب رسمي إلى قصر الاتحادية، حيث أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً، إثر ذلك جرت مراسم الاستقبال الرسمية حيث عزف السلامان الوطنيان. ثم استعرض حرس الشرف.

وتوجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بصحبة الرئيس السيسي إلى البهو الرئيسي لقصر الاتحادية حيث التقطت الصور التذكارية.

ثم صافح الرئيس المصري الأمراء والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما صافح خادم الحرمين الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.

من جهة أخرى قرر مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه أمس منح خادم الحرمين الشريفين الدكتوراه الفخرية تقديراً لدوره المتفرد، وبوصفه شخصية عالمية محورية لها تأثير بالغ ومشهود في محيطها العربي والدولي. وأكد رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار في تصريح صحافي أن قرار منح الدكتوراه لخادم الحرمين يأتي تقديراً لإسهاماته البارزة في خدمة العروبة والإسلام والمسلمين، ومساندته لمصر وشعبها، ولدوره البارز في دعم جامعة القاهرة، وإطلاقه مشروعاً تاريخياً لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة؛ بما يؤدى إلى تمكينها من أداء رسالتها نحو مجتمعها المصري ومحيطها العربي.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزراء الشؤون الإسلامية، والمالية، والمياه والكهرباء، والتجارة والصناعة، والنقل، والثقافة والإعلام، والزراعة، والخارجية، والعمل، والإسكان، والتعليم، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.