الجيش الأمريكى يدشن السفينة الحربية "سى هنتر" ذاتية القيادة

دشن الجيش الأمريكى، مساء أمس الخميس، سفينة حربية تجريبية ذاتية القيادة صممت لمطاردة الغواصات المعادية، فى تطور كبير فى حروب الأسلحة التى لا تحتاج لقيادة بشرية ضمن الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة الاستثمارات الروسية والصينية فى مجال التسلح البحري.

والنموذج الذى يبلغ طوله 40 مترا وغير مزود بأسلحة يحمل الاسم "سى هنتر" وهو المكافئ البحرى لسيارة جوجل ذاتية القيادة، وصمم النموذج للإبحار فى المحيط لشهرين أو ثلاثة فى كل مرة دون الحاجة إلى طاقم أو تحكم عن بعد.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكى روبرت ورك فى مقابلة: "هذه نقطة تحول"، مضيفا أنه يأمل أن تكون مثل هذه السفينة قادرة على أن تجد مكانها فى غرب المحيط الهادى خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات.

وتابع: "هذه هى المرة الأولى على الإطلاق التى نملك فيها سفينة آلية بالكامل ويمكنها عبور المحيط."