عزمى مجاهد:"ريجينى" كان جاسوسا لحساب بريطانيا "وتبع هنرى كيسنجر"

اعتبر الإعلامي عزمى مجاهد، أن هناك أجهزة استخباراتية وراء مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، موضحاً أن هناك محاولات للوقيعة بين مصر والدولة الخارجية، مشددا على أن وموضوع ريجينى أخذ أكثر من حجمه، هو "شاب اتقتل" والبلد تبحث الأسباب، مضيفا:"وأنا قولت قبل كدا إن هناك إشارات بأنه يعمل لحساب المخابرات البريطانية وتبع هنرى كيسنجر، وله اتجاهات استخباراتية..وخلينا نتكلم بصراحة".

وأشار "مجاهد" ببرنامجه "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن صحفا إيطالية رسمية قالت إن "ريجيني" كان جاسوساً لحساب بريطانياً وقتل على أيديهم، بعد انتهاء مهمته.

وتابع: "سيتم الكشف عن موضوع ريجينى للعالم والموضع فيه أجهزة استخباراتية أجنبية وراء قتل هذا الشاب بمساعدة إخوانية"، مضيفاً:"الست أم خالد سعيد باعتة رسالة لريجيني.. طيب ليه مبعتيش رسالة لأسر شهدائنا في الجيش والشرطة؟".

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