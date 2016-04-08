حظك اليوم برج الثور الجمعة 8/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> إن جاءت أمامك فرصة لإظهار قدراتك وإمكانياتك فى العمل، فلا تتردد أبداً فى اقتناصها.. فالحياة فرص.. وإن لم نستغلها سيلاحقنا الندم.. كما أن قدراتك يجب أن تستغلها وتعمل على تطويرها بقدر الإمكان، فلا شىء أسوأ من أن يمتلك الإنسان نعم ولا يستغلها. على الصعيد العاطفي:

> عندما يخطئ شريك حياتك فى حقك، فهذا لا يعنى أن تجلده ولا تعطيه فرصة ثانية.. فالجميع يخطئ وأنت بالطبع مُعرض للخطأ ولذلك عليك أن تحاول مسامحته والاستماع إلى مبرراته، وإن شعرت منه صدقاً فى الندم، فلماذا لا تسامحه وتعطيه فرصة أخرى؟. برج الثور على الصعيد الصحى:

> حتى تتمتع بصحة جيدة.. عليك أن تحافظ على بعض العادات الصحية، وتداوم عليها، كتناول القدر المناسب والذى يحتاجه جسدك من المياه، وكذلك عليك ممارسة الرياضة، والاسترخاء والبعد قدر الإمكان عن إجهاد نفسك فى العمل بشكل مبالغ فيه، فصحتك هى رأس مالك.. إن أهملتها لن يفيدك أى شىء آخر. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> البعد عن المشاكل من الحكمة، ولكن يجب عليك أيضاً التحلى بالشجاعة حينما يتعلق الأمر بكرامتك.. فبعض المواقف تحتاج إلى الحسم وعدم التهاون والمواجهة.. فلا تتهاون مادمت صاحب حق، ولا تخشى شيئاً أبداً.. وتذكر أنك إن انحنيت يوماً قد لا تأتيك الفرصة لرفع رأسك من جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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