حظك اليوم برج الجدى الجمعة 8/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

> إن شعرت ببعض الزملاء فى العمل يكيدون لك المكائد ويضعون لك الخطط كى تنهار.. فعليك أن تصرف تفكيرك عنهم ولا تشغل بالك بهم، كل ما يجب فعله أن تنتبه أكثر لعملك، وتطور من ذاتك، وتعرف كل جديد فى مجالك.. فهذا سيزيد ثقتك فى نفسك، وسيزيد من ثقة الآخرين فيك.. ثابر وعافر وصمم.. واترك كيدهم لهم فسيُرد عليهم. على الصعيد العاطفي:

> ينبغى عليك أن تفكر فى اهتمامات الشخص الذى ترتبط أنت به، فالقاعدة المشتركة من الاهتمامات بينكما ستساعدكما على تطوير العلاقة وتوطيدها، حاول أن تقترب منه أكثر.. والحياة ستصبح أفضل فيما بعد . برج الجدى على الصعيد الصحي:

> أى شىء حتى ينجح.. يحتاج منك إلى رفيق يساعدك ويشجعك عليه.. لذلك عليك أن تبحث عن رفيق درب يساعدك على ممارسة الرياضة.. واتباع نظام غذائى صحى، حتى تستعيد لياقتك البدنية . توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> عليك أن تبحث عن التوازن بين جوانب حياتك المختلفة، بين الجانب الصحى، والعاطفى، والمهنى.. حتى تحصل على السعادة التى تسعى إليها.. وحتى لا تشعر بالتقصير.

شبكةعيونالإخبارية

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