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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 8/4/2016

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 8/4/2016 حظك اليوم برج السرطان الجمعة 8/4/2016

على الصعيد المهني:
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لا تنتظر أن ترى من الآخرين تقديراً لعملك، لأن ذلك سيجعلك دوماً تترقب هذا التقدير فى عيونهم، وتعليقاتهم.. وسيصرفك عن العمل بالاجتهاد والجد إن لم تجده.. تحتاج إلى المضى قدماً فى العمل بجد واجتهاد ومثابرة .. والتقدير حتماً سيأتى مع الوقت.. لكن لا تنتظره.. فبعض الأشياء عندما ننتظرها لا تأتى إلا عندما نكف عن الانتظار.

على الصعيد العاطفي:
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لا تسمح للآخرين بالتدخل فى حياتك العاطفية .. مشاكلك مع شريك حياتك اجعلها بينكما، فلا شىء يفسد العلاقات سوى تدخل الآخرين اللذين ينتهزون الفرص لإفساد ما يمكن إفساده.. حاول أن تمنع حدوث ذلك، وأن تصارح شريك حياتك برغبتك، وستجد المشاكل تتضاءل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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عليك أن تبحث فى دفاترك القديمة عن الرياضة التى كنت تمارسها قديماً، وأن تعاود ممارستها من جديد .. ممارسة الرياضة لا يحسن فقط الحالة الجسدية لك، لكنه كذلك يحسن الحالة النفسية، ويساعدك على التفكير بشكل أفضل، إذاً لا تتردد فى ممارستها.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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التردد والتأنى وأخذ الكثير من الوقت لاتخاذ قرار ما، ربما يكون جيداً فى بعض الأمور ومع بعض المواقف، لكن هناك مواقف كثيرة تحتاج منا إلى المغامرة والمخاطرة واتخاذ خطوات جريئة.

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مصر 365

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