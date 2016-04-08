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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 8/4/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 8/4/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 8/4/2016
على الصعيد المهني: ظروفك المادية فى تحسن نتيجة المكافأة التى حصلت عليها مؤخرًا، إذا كنت ترغب فى تحسين علاقتك برؤسائك فى العمل الذين قد حدثت معهم مشاكل كثيرة الفترة الماضية، عليك أن تتريث وتؤدى عملك على أكمل وجه، فى الفترة الماضية اجتهدت كثيرًا لذا يجب أن تحافظ على ما وصلت الأية حتى الآن.

الجوزاء على الصعيد العاطفي: شريكك القديم يحاول أن يعود إليك مرة أخرى، العلاقة ستعود لما كانت عليه فى الفترة الماضية، حاول أن تضع مبادئ وأسس لهذه العلاقة من جديد، حتى لا يصيبك أذى أو ضرر أو تنتهى هذه العلاقة مثلما انتهت المرة الأولى، بعض الهدايا لشريكك ستكون لطيفة فى هذا الوقت تحديدًا.

الجوزاء على الصعيد الصحى: صحتك الآن فى تحسن ملحوظ، فعقب الانتكاسة التى تعرضت لها الفترة الماضية كان يجب عليك استشارة طبيبك الخاص، بعض المشاكل الخاصة بالتنفس ستواجهها الفترة القادمة لتغيير الفصول، حاول أن لا تتخلى عن بخاخ الأنف الذى تستخدمه بصفة دورية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: مناسبة سعيدة فى الطريق إليك اليوم، حاول أن تجلب بعض الملابس الخاصة بتلك المناسبة السعيدة، هدية جديدة ستضطر إلى شرائها الفترة المقبلة لشخص عزيز على قلبك، اللقاء بأصدقاؤك القدامى من شأنه أن يعدل نفسيتك للأحسن، حاول أن تجلس مع أقاربك وتحسن من علاقاتك الاجتماعية.

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مصر 365

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