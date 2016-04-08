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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 8/4/2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 8/4/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 8/4/2016
على الصعيد المهني: تعاملك بتلقائية مع زملاؤك فى العمل جعلك تقع فى العديد من المشاكل التى بدأ تصعيدها مع الوقت لمديريكم حاول أن تفكر قبل أن تتحدث وقبل أن تقوم بعمل أى فعل، حتى لا تقع فريسة فى أيدى من يدبرون لك المكائد، جميع المشاكل ستحل فى الفترة القادمة لكن يجب أن لا تنسى هذا الدرس مطلقًا.

الحوت على الصعيد العاطفي: حب جديد فى الطريق إليك الأيام المقبلة، كنت تفكر منذ أيام فى الدخول فى علاقة عاطفية لكنك كنت تكابر؛ خوفًا من فشلها مثل العلاقة السابقة، التعامل بالعقل وحساب كل الخطوات قبل الدخول فى أى علاقة من شأنه أن يجعل العلاقة قائمة على التفاهم، حاول أن تفتح مجال لشريكك الجديد.

الحوت على الصعيد الصحى: كنت قد تعرضت لحادثة الأيام الماضية بسبب تهورك، وذلك نجم عنه الآلام جعلتك غير قادر على العمل بطاقة كبيرة مثل الأشهر الماضية، أنت تعاند ولا تريد الذهاب إلى الطبيب وهذا سيجعل الأمور تسوء أكثر، الذهاب إلى الطبيب أصبح ضرورة الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: مفاجأة جيدة ستأتى لك اليوم، كنت تنتظر حدوث شئ وكنت تراه مستحيلاً، لكنه الآن سيحدث، التعبير عن حبك لمن حولك بالأفعال سيكون أفضل كثيرًا من التعبير عن حبك لهم بالحديث، العصبية الزائدة فى أقوالك وأفعالك قد تجعلك تقع فى أخطاء كثيرة هذه الأيام، احترس وحاول أن تهدئ من حالك.

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مصر 365

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