برج الدلو حظك اليوم الجمعة 8/4/2016

برج الدلو على الصعيد المهني: ترقية جديدة فى عملك تنتظرك، المجهود الكبير الذى بذلته طيلة الأشهر الماضية قد نال تقديرًا اليوم من رؤسائك فى العمل، لذا انتظر خبر سار قريبًا، زملائك سيشعرون بالضيق من هذه الترقية لذا لا تحاول الدخول فى مهاترات لا طائل من ورائها، الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد لإثبات ذاتك فى المنصب الجديد.

الدلو على الصعيد العاطفي: حبيب قديم يحاول العودة إليك وأنت غير راضِ، لا تحاول التفكير فى الرجوع حتى إذا كان ذلك بنسبة قليلة، فهذه العلاقة قد تجعلك متعب نفسيًا، قضاء فترة طويلة دون الدخول فى أى علاقة من شأنه أن يجعلك أقوى وأن يُبعد عقلك عن التفكير فى أمور لا تأتى بفائدة إليك، محاولة السير على إطار معين لإرضاء أصدقاؤك لن يفيدك.

الدلو على الصعيد الصحى: تناولك للوجبات السريعة بدأ يظهر على صحتك، جسدك أصابه التعب منذ أيام ومن الواضح أنه سيستمر طويلا، الدهون ترتكز فى جسدك بأكمله بشكل بات يدفعك إلى الكسل وعدم القدرة على فعل شئ، ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة سيجعلك أقوى صحيًا وبدنيًا، تريث قليلا قبل أن تتناول أى وجبة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: اللجوء إلى أصدقاؤك فى المشاكل التى تعانيها الآن غير مجدى مطلقًا، فلن يفيدك أحد منهم، بعض المكائد تُدبر لك على كل الأًصعدة حاول تخطيها دون أن ترهق عقلك بمهاترات كثيرة، الوقت قد حان للاشتراك فى أحد الأندية الرياضية وممارسة الرياضة بشكل يومى.