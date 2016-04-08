برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني: الأزمة مع مديريك فى العمل قد تطل لشهور، يجب أن تتحمل نتيجة أخطاؤك الفترة الماضية، كنت قد أهملت الفترة الماضية فى عملك بشكل لاحظه الجميع ولكن هذا حدث لظروف خارجة عن إرادتك، إذا كنت قادرًا على حل المشاكل بشكل سريع فلا تتردد، الوقت الآن مناسب كى تتطور فى عملك.

القوس على الصعيد العاطفي: وضعك العاطفى مستقر منذ فترة طويلة، أنت تريد أن تصنع بعض المشاكل لتعكير الصفو فى علاقتك بشريكك، لا تحاول أن تُطبق ما تشعر به على شريكك، فهذا قد يصيبه بالملل، هدية مفاجأة لشريكك دون أى مناسبة ستكون أمرًا جيدًا بالنسبة لكما، حاول أن تكسر الملل بينكما ببعض الورود.

القوس على الصعيد الصحى: صحتك على ما يرام لكن ازدياد وزنك هذه الأيام ملحوظ، لا تمارس بعض العادات الغذائية السيئة كى لا تندم على أثرها، الاعتماد على تناول أطعمة المنزل سيجعل منك شخصًا رشيقًا، يجب الآن الالتزام بنظام غذائى يقلل من وزنك، حتى لا تندم الأشهر المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس: اللقاء بأصدقاء لم تجتمع معهم منذ فترة من شأنه أن يجعل نفسيتك تتحسن، أنت بحاجة إلى الجلوس مع أصدقاؤك لوقت قصير، فكرت فى الأيام الماضية أن تلجأ للاقتراض من شخص قريب، لا تحاول اقتراض مبلغ من المال لا تقوى على رده لصاحبه مرة أخرى.