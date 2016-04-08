أخبار عاجلة

8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/4/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/4/2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/4/2016
برج القوس على الصعيد المهني: الأزمة مع مديريك فى العمل قد تطل لشهور، يجب أن تتحمل نتيجة أخطاؤك الفترة الماضية، كنت قد أهملت الفترة الماضية فى عملك بشكل لاحظه الجميع ولكن هذا حدث لظروف خارجة عن إرادتك، إذا كنت قادرًا على حل المشاكل بشكل سريع فلا تتردد، الوقت الآن مناسب كى تتطور فى عملك.

القوس على الصعيد العاطفي: وضعك العاطفى مستقر منذ فترة طويلة، أنت تريد أن تصنع بعض المشاكل لتعكير الصفو فى علاقتك بشريكك، لا تحاول أن تُطبق ما تشعر به على شريكك، فهذا قد يصيبه بالملل، هدية مفاجأة لشريكك دون أى مناسبة ستكون أمرًا جيدًا بالنسبة لكما، حاول أن تكسر الملل بينكما ببعض الورود.

القوس على الصعيد الصحى: صحتك على ما يرام لكن ازدياد وزنك هذه الأيام ملحوظ، لا تمارس بعض العادات الغذائية السيئة كى لا تندم على أثرها، الاعتماد على تناول أطعمة المنزل سيجعل منك شخصًا رشيقًا، يجب الآن الالتزام بنظام غذائى يقلل من وزنك، حتى لا تندم الأشهر المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس: اللقاء بأصدقاء لم تجتمع معهم منذ فترة من شأنه أن يجعل نفسيتك تتحسن، أنت بحاجة إلى الجلوس مع أصدقاؤك لوقت قصير، فكرت فى الأيام الماضية أن تلجأ للاقتراض من شخص قريب، لا تحاول اقتراض مبلغ من المال لا تقوى على رده لصاحبه مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى