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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 8/4/2016

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 8/4/2016 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 8/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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تعانى من بعض التوتر فى علاقتك مع الإدارة بسبب بعض المشاكل الإدارية المفاجئة ألتزم الصبر حتى تمر تلك الفترة بهدوء ولا تتسبب فى مشاكل أنتَ فى غنى عنها. لديك بعض الأفكار التى تؤجلها منذ فترة حاول أن تبدأ فيها من الآن.

على الصعيد العاطفي:
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مفاجأة سعيدة فى الطريق لك من شخص تحمل له الكثير من مشاعر الحب لا تتجاهل تلك التلميحات غير المباشرة والتى تعبر عن الإعجاب. علاقتك بعائلتك ليست مستقرة هذه الأيام حاول الاستفادة من وقت الفراغ المتاح لديك لتقضى وقت أطول لديهم.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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لا تتجاهل التقلبات الجوية عليك الحذر جيدًا واتخاذ التدابير الوقائية حتى لا تتعرض لأى مشاكل صحية. حاول السيطرة على أعصابك فأنت تعانى من التوتر الشديد انتبه لصحتك قليلًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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تتوصل إلى حل لبعض المشاكل المربكة التى عانيت منها فى الفترة السابقة وتصل إلى فترة أكثر استقرارا فقط حاول ألا تدخل نفسك فى مشاكل جانبية بالعمل ليس لها داع.

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مصر 365

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