حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8/4/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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علاقتك برئيسك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، حاول فقط أن تتخلص من كل الضغوط النفسية التى تمر بها والتى قد تؤثر عليك بشكل سلبى، كن هادئا حتى تحقق ما تريد.من المتوقع أن يكون هناك لقاء بالحبيب قريباً يكون له تأثير جيد على علاقتكما التى تعرضت لأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، اهتم به قدر الإمكان، وحاول أن تعى الحب والشوق إلى العلاقة.أوضاعك الصحية غير جيدة تمامًا، احرص على اتباع نظام صحى واستمع إلى نصائح الطبيب ولا تجعل الأمور تسير فى اتجاه قد تندم عليه.الحالة الصحية ربما تتعرض على قليل من الوعكات والأزمات لكن لا داعى للقلق فكلها أعراض زائلة ستمر مرور الكرام.