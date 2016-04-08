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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8/4/2016

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8/4/2016 حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8/4/2016

على الصعيد المهني:
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علاقتك برئيسك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، حاول فقط أن تتخلص من كل الضغوط النفسية التى تمر بها والتى قد تؤثر عليك بشكل سلبى، كن هادئا حتى تحقق ما تريد.
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على الصعيد العاطفي:
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من المتوقع أن يكون هناك لقاء بالحبيب قريباً يكون له تأثير جيد على علاقتكما التى تعرضت لأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، اهتم به قدر الإمكان، وحاول أن تعى الحب والشوق إلى العلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي
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أوضاعك الصحية غير جيدة تمامًا، احرص على اتباع نظام صحى واستمع إلى نصائح الطبيب ولا تجعل الأمور تسير فى اتجاه قد تندم عليه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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الحالة الصحية ربما تتعرض على قليل من الوعكات والأزمات لكن لا داعى للقلق فكلها أعراض زائلة ستمر مرور الكرام.

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مصر 365

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