حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8/4/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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احتمال كبير أن تغير محل إقامتك نتيجة لتغيير مجال عملك فالأجواء الجديدة تسيطر على مجال عملك ولكنها تنقلك إلى مرحلة أكثر نجاحًا. عليك اتخاذ قرارات حاسمة فى بعض الأمور المالية لا تؤجلها أكثر من ذلك.حالة من الاستقرار فى علاقتك مع الشريك بعد فترة طويلة من التوتر والتأرجح فى العلاقة ولكن عليك التفكير جيدًا فى جدوى وجود تلك العلاقة فى حياتك وهل هى مناسبة لك أم لا.رغم التقلبات الجوية إلا أن صحتك جيدة هذه الأيام عليك أن تحافظ على ذلك عن طريق كثرة تناول الأطعمة الصحية والخضراوات، ولا تهمل شرب الماء بطريقة مستمرة لا تنسى أنه مفتاحك نحو صحة جسدية جيدة.مجموعة من التجارب المريرة السابقة تلقى بظلالها عليك وتجعلك فى مزاج سئ حاول ألا تستسلم لتلك المشاعر السلبية تجاهلها وركز على أهدافك الإيجابية التى تسعى إليها.