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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8/4/2016

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8/4/2016 حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8/4/2016

على الصعيد المهني:
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احتمال كبير أن تغير محل إقامتك نتيجة لتغيير مجال عملك فالأجواء الجديدة تسيطر على مجال عملك ولكنها تنقلك إلى مرحلة أكثر نجاحًا. عليك اتخاذ قرارات حاسمة فى بعض الأمور المالية لا تؤجلها أكثر من ذلك.

على الصعيد العاطفي
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حالة من الاستقرار فى علاقتك مع الشريك بعد فترة طويلة من التوتر والتأرجح فى العلاقة ولكن عليك التفكير جيدًا فى جدوى وجود تلك العلاقة فى حياتك وهل هى مناسبة لك أم لا.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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رغم التقلبات الجوية إلا أن صحتك جيدة هذه الأيام عليك أن تحافظ على ذلك عن طريق كثرة تناول الأطعمة الصحية والخضراوات، ولا تهمل شرب الماء بطريقة مستمرة لا تنسى أنه مفتاحك نحو صحة جسدية جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
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مجموعة من التجارب المريرة السابقة تلقى بظلالها عليك وتجعلك فى مزاج سئ حاول ألا تستسلم لتلك المشاعر السلبية تجاهلها وركز على أهدافك الإيجابية التى تسعى إليها.

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مصر 365

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