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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8/4/2016

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8/4/2016 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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تحتاج إلى مهارة تنظيمية عالية فى العمل فأنت دائمًا ما تنجز عملك بعد الوقت المطلوب وتلك مشكلة كبيرة عليك أنت تتخطاها عن طريق وضع جدول زمنى وخطة واضحة تسير عليها.

على الصعيد العاطفي
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تذهب إلى إحدى المناسبات مع الشريك والتى يلمع نجمك خلالها وتظهر بشكل رائع، تقضيان أوقات سعيدة تساعدكم على تخطى المشاكل والتوتر الذى ساد فى الفترة السابقة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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ضغط العمل الكبير يجعلك تهمل صحتك بشكل مبالغ فيه ينصحك الفلك أن تنتبه لصحتك جيدًا هذه الأيام لأنك من الممكن أن تتعرض لمشكلة صحية مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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مررت بالعديد من المشاكل وخيبات الأمل تبدأ فى الاختفاء منذ اليوم فترة جديدة مستقرة ولكن عليك فقط أن تضع جدول زمنى واضح لتحديد أهداف الفترة المقبلة.

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مصر 365

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