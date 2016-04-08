حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:تحتاج إلى مهارة تنظيمية عالية فى العمل فأنت دائمًا ما تنجز عملك بعد الوقت المطلوب وتلك مشكلة كبيرة عليك أنت تتخطاها عن طريق وضع جدول زمنى وخطة واضحة تسير عليها.
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على الصعيد العاطفي تذهب إلى إحدى المناسبات مع الشريك والتى يلمع نجمك خلالها وتظهر بشكل رائع، تقضيان أوقات سعيدة تساعدكم على تخطى المشاكل والتوتر الذى ساد فى الفترة السابقة.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:ضغط العمل الكبير يجعلك تهمل صحتك بشكل مبالغ فيه ينصحك الفلك أن تنتبه لصحتك جيدًا هذه الأيام لأنك من الممكن أن تتعرض لمشكلة صحية مفاجئة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: مررت بالعديد من المشاكل وخيبات الأمل تبدأ فى الاختفاء منذ اليوم فترة جديدة مستقرة ولكن عليك فقط أن تضع جدول زمنى واضح لتحديد أهداف الفترة المقبلة.
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شبكةعيونالإخبارية
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