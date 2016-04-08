حظك اليوم توقعات علماء الفلك ليوم الجمعة 8 أبريل

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 8/4/2016عليك استثمار أموالك فى عمل حر يدير إليك دخل جيد، فأنت لا تحب القيود، ولا تحب تحكم الرؤساء والمديرين فيك، لذلك عليك ادخار بعض الأموال من مرتبك الذى تتقاضاه .. وأن تتحلى بالصبر حتى تمتلك الأموال اللازمة لعمل مشروع فى المجال الذى تحبه.
>برج الأسد على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:عندما يعجبك شخصاً ما فلا تتردد وتضيع الفرصة .. ففرص أن نلتقى بالشخص الذى نحلم به منذ سنوات .. لا تتكرر كثيراً، عليك التلميح إليه .. ومحاولة التعبير عن مشاعرك له .. وربما بادلك هو نفس المشاعر .. وبدأت قصة حبكما، وبدأت أنت تشعر الاستقرار العاطفى.
>
برج الأسد على الصعيد الصحي:الجانب الصحى له أهمية كبيرة، لذلك عليك المحافظة على صحتك .. والمداومة على القيام بالتمرينات الرياضية حتى ولو لدقائق أو لسويعات قليلة .. فالحياة تحتاج إلى بعض التوازن، وأكثر ما يحقق لك هذا التوازن هو الحفاظ على صحتك.
>
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:عندما يستفزك الآخرون فعليك أن تتحلى بالصبر، وأن تتمالك أعصابك .. فالعصبية قد تجعلك تخطىء كثيراً، ولذلك حاول أن تتجنب هذه الأخطاء قدر الإمكان، حتى لا تضطر للاعتذار.
>
حظك اليوم برج الثور الجمعة 8/4/2016إن جاءت أمامك فرصة لإظهار قدراتك وإمكانياتك فى العمل، فلا تتردد أبداً فى اقتناصها .. فالحياة فرص .. وإن لم نستغلها سيلاحقنا الندم .. كما أن قدراتك يجب أن تستغلها وتعمل على تطويرها بقدر الإمكان، فلا شىء أسوأ من أن يمتلك الإنسان نعم ولا يستغلها.
>برج الثور على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:عندما يخطئ شريك حياتك فى حقك، فهذا لا يعنى أن تجلده ولا تعطيه فرصة ثانية .. فالجميع يخطئ وأنت بالطبع مُعرض للخطأ ولذلك عليك أن تحاول مسامحته والاستماع إلى مبرراته وإن شعرت منه صدقاً فى الندم، فلماذا لا تسامحه وتعطيه فرصة أخرى ؟.
>
برج الثور على الصعيد الصحى:حتى تتمتع بصحة جيدة .. عليك أن تحافظ على بعض العادات الصحية، وتداوم عليها، كتناول القدر المناسب والذى يحتاجه جسدك من المياه، وكذلك عليك ممارسة الرياضة، والاسترخاء والبعد قدر الإمكان عن إجهاد نفسك فى العمل بشكل مبالغ فيه، فصحتك هى رأس مالك.. إن أهملتها لن يفيدك أى شىء آخر.
>
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:البعد عن المشاكل من الحكمة، ولكن يجب عليك أيضاً التحلى بالشجاعة حينما يتعلق الأمر بكرامتك .. فبعض المواقف تحتاج إلى الحسم وعدم التهاون والمواجهة .. فلا تتهاون مادمت صاحب حق، ولا تخشى شيئاً أبداً .. وتذكر أنك إن انحنيت يوماً قد لا تأتيك الفرصة لرفع رأسك من جديد.
>
حظك اليوم برج الجدى الجمعة 8/4/2016إن شعرت ببعض الزملاء فى العمل يكيدون لك المكائد ويضعون لك الخطط كى تنهار .. فعليك أن تصرف تفكيرك عنهم ولا تشغل بالك بهم، كل ما يجب فعله أن تنتبه أكثر لعملك، وتطور من ذاتك، وتعرف كل جديد فى مجالك .. فهذا سيزيد ثقتك فى نفسك، وسيزيد من ثقة الآخرين فيك .. ثابر وعافر وصمم .. واترك كيدهم لهم فسيُرد عليهم.
>برج الجدى على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:ينبغى عليك أن تفكر فى اهتمامات الشخص الذى ترتبط أنت به، فالقاعدة المشتركة من الاهتمامات بينكما ستساعدكما على تطوير العلاقة وتوطيدها، حاول أن تقترب منه أكثر .. والحياة ستصبح أفضل فيما بعد .
>
برج الجدى على الصعيد الصحي:أى شىء حتى ينجح .. يحتاج منك إلى رفيق يساعدك ويشجعك عليه .. لذلك عليك أن تبحث عن رفيق درب يساعدك على ممارسة الرياضة .. واتباع نظام غذائى صحى، حتى تستعيد لياقتك البدنية .
>
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:عليك أن تبحث عن التوازن بين جوانب حياتك المختلفة، بين الجانب الصحى، والعاطفى، والمهنى .. حتى تحصل على السعادة التى تسعى إليها .. وحتى لا تشعر بالتقصير.
>
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 8/4/2016لا تنتظر أن ترى من الآخرين تقديراً لعملك، لأن ذلك سيجعلك دوماً تترقب هذا التقدير فى عيونهم، وتعليقاتهم .. وسيصرفك عن العمل بالاجتهاد والجد إن لم تجده .. تحتاج إلى المضى قدماً فى العمل بجد واجتهاد ومثابرة .. والتقدير حتماً سيأتى مع الوقت .. لكن لا تنتظره .. فبعض الأشياء عندما ننتظرها لا تأتى إلا عندما نكف عن الانتظار.
>برج السرطان على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:لا تسمح للآخرين بالتدخل فى حياتك العاطفية .. مشاكلك مع شريك حياتك اجعلها بينكما، فلا شىء يفسد العلاقات سوى تدخل الآخرين اللذين ينتهزون الفرص لإفساد ما يمكن إفساده .. حاول أن تمنع حدوث ذلك، وأن تصارح شريك حياتك برغبتك، وستجد المشاكل تتضاءل.
>
برج السرطان على الصعيد الصحي:عليك أن تبحث فى دفاترك القديمة عن الرياضة التى كنت تمارسها قديماً، وأن تعاود ممارستها من جديد .. ممارسة الرياضة لا يحسن فقط الحالة الجسدية لك، لكنه كذلك يحسن الحالة النفسية، ويساعدك على التفكير بشكل أفضل، إذاً لا تتردد فى ممارستها.
>
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:التردد والتأنى وأخذ الكثير من الوقت لاتخاذ قرار ما، ربما يكون جيداً فى بعض الأمور ومع بعض المواقف، لكن هناك مواقف كثيرة تحتاج منا إلى المغامرة والمخاطرة واتخاذ خطوات جريئة.
>
برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 8/4/2016
>
>برج الجوزاء على الصعيد المهني: ظروفك المادية فى تحسن نتيجة المكافأة التى حصلت عليها مؤخرًا، إذا كنت ترغب فى تحسين علاقتك برؤسائك فى العمل الذين قد حدثت معهم مشاكل كثيرة الفترة الماضية، عليك أن تتريث وتؤدى عملك على أكمل وجه، فى الفترة الماضية اجتهدت كثيرًا لذا يجب أن تحافظ على ما وصلت إلأيه حتى الآن.
الجوزاء على الصعيد العاطفي: شريكك القديم يحاول أن يعود إليك مرة أخرى، العلاقة ستعود لما كانت عليه فى الفترة الماضية، حاول أن تضع مبادئ وأسس لهذه العلاقة من جديد، حتى لا يصيبك أذى أو ضرر أو تنتهى هذه العلاقة مثلما انتهت المرة الأولى، بعض الهدايا لشريكك ستكون لطيفة فى هذا الوقت تحديدًا.
الجوزاء على الصعيد الصحى: صحتك الآن فى تحسن ملحوظ، فعقب الانتكاسة التى تعرضت لها الفترة الماضية كان يجب عليك استشارة طبيبك الخاص، بعض المشاكل الخاصة بالتنفس ستواجهها الفترة القادمة لتغيير الفصول، حاول أن لا تتخلى عن بخاخ الأنف الذى تستخدمه بصفة دورية.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: مناسبة سعيدة فى الطريق إليك اليوم، حاول أن تجلب بعض الملابس الخاصة بتلك المناسبة السعيدة، هدية جديدة ستضطر إلى شراؤها الفترة القادمة لشخص عزيز على قلبك، اللقاء بأصدقاؤك القدامى من شأنه أن يعدل نفسيتك للأحسن، حاول أن تجلس مع أقاربك وتحسن من علاقاتك الاجتماعية.
برج الحوت حظك اليوم الجمعة 8/4/2016
>
>برج الحوت على الصعيد المهني: تعاملك بتلقائية مع زملاؤك فى العمل جعلك تقع فى العديد من المشاكل التى بدأ تصعيدها مع الوقت لمدرائكم، حاول أن تفكر قبل أن تتحدث وقبل أن تقوم بعمل أى فعل، حتى لا تقع فريسة فى أيدى من يدبرون لك المكائد، جميع المشاكل ستحل فى الفترة القادمة لكن يجب أن لا تنسى هذا الدرس مطلقًا.
الحوت على الصعيد العاطفي: حب جديد فى الطريق إليك الأيام المقبلة، كنت تفكر منذ أيام فى الدخول فى علاقة عاطفية لكنك كنت تكابر؛ خوفًا من فشلها مثل العلاقة السابقة، التعامل بالعقل وحساب كل الخطوات قبل الدخول فى أى علاقة من شأنه أن يجعل العلاقة قائمة على التفاهم، حاول أن تفتح مجال لشريكك الجديد.
الحوت على الصعيد الصحى: كنت قد تعرضت لحادثة الأيام الماضية بسبب تهورك، وذلك نجم عنه الآلام جعلتك غير قادر على العمل بطاقة كبيرة مثل الأشهر الماضية، أنت تعاند ولا تريد الذهاب إلى الطبيب وهذا سيجعل الأمور تسوء أكثر، الذهاب إلى الطبيب أصبح ضرورة الآن.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: مفاجأة جيدة ستأتى لك اليوم، كنت تنتظر حدوث شئ وكنت تراه مستحيلا، لكنه الآن سيحدث، التعبير عن حبك لمن حولك بالأفعال سيكون أفضل كثيرًا من التعبير عن حبك لهم بالحديث، العصبية الزائدة فى أقوالك وأفعالك قد تجعلك تقع فى أخطاء كثيرة هذه الأيام، احترس وحاول أن تهدئ من حالك.
برج الدلو حظك اليوم الجمعة 8/4/2016
>
>برج الدلو على الصعيد المهني: ترقية جديدة فى عملك تنتظرك، المجهود الكبير الذى بذلته طيلة الأشهر الماضية قد نال تقديرًا اليوم من رؤسائك فى العمل، لذا انتظر خبر سار قريبًا، زملائك سيشعرون بالضيق من هذه الترقية لذا لا تحاول الدخول فى مهاترات لا طائل من ورائها، الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد لإثبات ذاتك فى المنصب الجديد.
الدلو على الصعيد العاطفي: حبيب قديم يحاول العودة إليك وأنت غير راضِ، لا تحاول التفكير فى الرجوع حتى إذا كان ذلك بنسبة قليلة، فهذه العلاقة قد تجعلك متعب نفسيًا، قضاء فترة طويلة دون الدخول فى أى علاقة من شأنه أن يجعلك أقوى وأن يُبعد عقلك عن التفكير فى أمور لا تأتى بفائدة إليك، محاولة السير على إطار معين لإرضاء أصدقاؤك لن يفيدك.
الدلو على الصعيد الصحى: تناولك للوجبات السريعة بدأ يظهر على صحتك، جسدك أصابه التعب منذ أيام ومن الواضح أنه سيستمر طويلا، الدهون ترتكز فى جسدك بأكمله بشكل بات يدفعك إلى الكسل وعدم القدرة على فعل شئ، ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة سيجعلك أقوى صحيًا وبدنيًا، تريث قليلا قبل أن تتناول أى وجبة.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: اللجوء إلى أصدقاؤك فى المشاكل التى تعانيها الآن غير مجدى مطلقًا، فلن يفيدك أحد منهم، بعض المكائد تُدبر لك على كل الأًصعدة حاول تخطيها دون أن ترهق عقلك بمهاترات كثيرة، الوقت قد حان للاشتراك فى أحد الأندية الرياضية وممارسة الرياضة بشكل يومى.
برج القوس حظك اليوم الجمعة 8/4/2016برج القوس على الصعيد المهني: الأزمة مع مديريك فى العمل قد تطل لشهور، يجب أن تتحمل نتيجة أخطاؤك الفترة الماضية، كنت قد أهملت الفترة الماضية فى عملك بشكل لاحظه الجميع ولكن هذا حدث لظروف خارجة عن إرادتك، إذا كنت قادرًا على حل المشاكل بشكل سريع فلا تتردد، الوقت الآن مناسب كى تتطور فى عملك.
>
القوس على الصعيد العاطفي: وضعك العاطفى مستقر منذ فترة طويلة، أنت تريد أن تصنع بعض المشاكل لتعكير الصفو فى علاقتك بشريكك، لا تحاول أن تُطبق ما تشعر به على شريكك، فهذا قد يصيبه بالملل، هدية مفاجأة لشريكك دون أى مناسبة ستكون أمرًا جيدًا بالنسبة لكما، حاول أن تكسر الملل بينكما ببعض الورود.
القوس على الصعيد الصحى: صحتك على ما يرام لكن ازدياد وزنك هذه الأيام ملحوظ، لا تمارس بعض العادات الغذائية السيئة كى لا تندم على أثرها، الاعتماد على تناول أطعمة المنزل سيجعل منك شخصًا رشيقًا، يجب الآن الالتزام بنظام غذائى يقلل من وزنك، حتى لا تندم الأشهر المقبلة.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس: اللقاء بأصدقاء لم تجتمع معهم منذ فترة من شأنه أن يجعل نفسيتك تتحسن، أنت بحاجة إلى الجلوس مع أصدقاؤك لوقت قصير، فكرت فى الأيام الماضية أن تلجأ للاقتراض من شخص قريب، لاتحاول اقتراض مبلغ من المال لا تقوى على رده لصاحبه مرة أخرى.