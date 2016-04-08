Chubby أصابع أساس جديدة من Clinique

اخفي البقع بدون أثر للمكياج! نقدم لك الإصدار الأحدث من عائلة Clinique Chubby، Chubby in the Nude Foundation Stick، اصبع الفاونديشن السهل الحمل، يمنح البشرة تغطية فورية قابلة للبناء وتدوم طويلا بمظهر طبيعي جدا.

اشعري بالثقة مع بشرة طبيعية! لتغطية شاملة أو للتعديلات أثناء السفر والتنقل، يمتزج إصبع الفاونديشن الكريمي المرطب هذا ليمنح البشرة لمسة نهائية ناعمة وطبيعية مع إمكانية البناء عليها من شفافة إلى متوسطة.

ماذا يفعل؟

• مستحضر رائع سهل الحمل- الخيار الأمثل لإخفاء البقع يستخدم بمنتهى السهولة أثناء التنقل والسفر.

• يمنحك مظهرا طبيعيا وكأنك بلا مكياج، بتركيبة كريمية ناعمة تنساب بسلاسة على البشرة.

• يدوم لغاية 8 ساعات بتركيبته المقاومة للترسب داخل المسام. يبقى اللون نضرا حتى في أجواء العرق والرطوبة.

كيف يقوم بذلك؟

• نسيج غشائي من أنواع الجل البوليمر الناعم والشمع يوفر استدامة نضارة اللون لوقت طويل.

• مزيج من مكونات مرطبة وفيتامين E يجعل التركيبة مريحة الاستخدام.

• مزيج من أحماض دهون جوز الهند يوفر تطبيقا كريميا سلسا.

إرشادات التطبيق

يوضع 2-3 خط أفقي من Clinique Chubby in the Nude Foundation Stick على الجبين، وخط على جسر الأنف، 2-3 خطوط على الخد وخط على الذقن. يدمج نحو الأسفل والخارج إلى أن يتجانس ويعطي لمسة نهائية شفافة وكأنها جزء من البشرة الطبيعية.

Clinique Chubby in the Nude Foundation Stick الجديد سوف يتوفر اعتبارا من بداية إبريل 2016 لدى جميع كانترات كلينيك في الشرق الأوسط.