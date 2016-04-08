وفد تمريض جامعة بدر فى ضيافة جامعة قناة السويس

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض بجامعة قناة السويس، اليوم الخميس، الدكتورة شهرزاد غازى عميدة كلية التمريض بجامعة بدر الخاصة، والدكتورة غادة محمد أستاذ تمريض الباطنة والجراحة بجامعة بدر.

وذلك بعد مشاركة وفد كلية التمريض بجامعة بدر فى فعاليات المؤتمر الطلابى البحثى الخامس لكلية تمريض جامعة قناة السويس، وحرص وفد جامعة بدر على التجول داخل جامعة قناة السويس.

وأكدت الدكتورة شهرزاد غازى، أن جامعة قناة السويس أصبحت جامعة عالمية بمعنى الكلمة، وأشادت بمستوى طلبة وطالبات كلية التمريض وتميز أبحاثهم ومشاركاتهم فى المؤتمر.

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