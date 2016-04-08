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محافظ القليوبية يشهد الاحتفال باليوبيل الفضى لمدارس طوخ الخاصة

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محافظ القليوبية يشهد الاحتفال باليوبيل الفضى لمدارس طوخ الخاصة محافظ القليوبية يشهد الاحتفال باليوبيل الفضى لمدارس طوخ الخاصة
شهد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أمس الخميس الاحتفال باليوبيل الفضى الذى يأتى بمناسبة مرور 25 عاماً على إنشاء مدارس طوخ الخاصة، وذلك بحضور الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المدرسة وأحمد بدوى عضو مجلس النواب ومحمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتقديم الطلبة عرضا فنيا وتم أيضا تقديم فقرة موسيقية على مسرح المدرسة أبرزوا فيها مواهبهم الفنية.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية التى تتكامل مع المواد التعليمية وتسهم فى تنمية مدارك الطلاب واتساع الأفق لديهم واكتمال شخصياتهم فى المستقبل، بصفتهم الأمل الذى تطلع إليه بلادهم.

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