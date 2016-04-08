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"المصريين الأحرار":موافقتنا على بيان الحكومة مشروطة بعرض إنجازتها كل 6شهور

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"المصريين الأحرار":موافقتنا على بيان الحكومة مشروطة بعرض إنجازتها كل 6شهور "المصريين الأحرار":موافقتنا على بيان الحكومة مشروطة بعرض إنجازتها كل 6شهور
قال النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لدية 3 ملاحظات رئيسية على بيان الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل على مجلس النواب، موضحًا أن الحزب سيتخذ قراره النهائى خلال اجتماع هيئته البرلمانية السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه فى حال موافقة الهيئة البرلمانية على التصويت لصالح البرنامج خلال اجتماعها ستكون موافقة مشروطة على تحديد فترة زمنية مدتها 6 شهور لعرض ما أنجزته الحكومة.

وأوضح عابد لـ" اليوم السابع"، أن ملاحظات الحزب تتعلق بافتقار البرنامج للعنصر الزمنى المتعلق بانجاز رؤيتها حول علاج للمشكلات التى تواجه الوضع السياسى والاقتصادى، كما افتقد لآليات التنفيذ التى لم تكن واضحة.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على أن بيان الحكومة لم يحدد مصادر تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل عجز الموازنة،

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